Inveready requiere el pago de la deuda a Parlem

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BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gestora de fondos Inveready ha notificado a Parlem el requerimiento del pago de las cuatro emisiones de obligaciones convertibles de las que es titular, informa la empresa de telecomunicaciones en un comunicado remitido a BME Growth este lunes.

Además, un acreedor perteneciente a Inveready ha declarado el vencimiento anticipado del Revolving Facility Agreement, por aplicación de la cláusula de vencimiento cruzado, y en ambos casos, los acreedores han declarado los importes correspondientes líquidos, vencidos y exigibles y han requerido su pago.

Otros dos tenedores minoritarios de obligaciones convertibles han notificado igualmente el vencimiento anticipado de sus respectivas emisiones, declarando los importes correspondientes líquidos, vencidos y exigibles, si bien han trasladado a la Sociedad su disposición a acordar un calendario de pagos.

Parlem ha asegurado que está trabajando "activamente" para encontrar una solución en el marco de un posible plan de recapitalización y que tiene plena disposición a negociar con todos sus acreedores.

Por otro lado, ha explicado que un accionista ha propuesto la convocatoria de una Junta General Extraordinaria en la que se presentaría un plan dirigido a resolver la situación financiera derivada del endeudamiento existente.

PRIMER CUADRIMESTRE

Parlem ha anunciado que facturó 16,4 millones de euros entre enero y abril, en línea con las previsiones aprobadas del ejercicio, que prevé unos ingresos totales anuales de 47,95 millones.

El Ebitda recurrente se situó "en línea con el presupuesto anual" y Parlem ha asegurado que ha adoptado medidas para optimizar el control de caja y el flujo de caja libre, como una reducción de 54% en la inversión de captación de clientes.