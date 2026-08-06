Inveready se sitúa como principal accionista y primer financiador de Enerside

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BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Inveready se ha situado como principal accionista de Enerside Energy, con una participación del 15,89%, y como primera entidad financiadora de la empresa, con más del 50% del pasivo del plan de reestructuración, informa Enerside en un comunicado remitido al BME Growth este jueves.

Según ha explicado Enerside, el pasado 19 de mayo Inveready adquirió el contrato de crédito por importe de 25 millones de euros que estaba en manos de Andbank, y el 27 de julio, el fondo aumentó su participación en la empresa a través de Andbank.

Por detrás de Inveready, los principales accionistas de Enerside son Grupo Laurion, con el 15,3% del capital social; Loptevi Investments, con el 11,15%; Antoni Gasch Investments, con el 11,04%, y Mass Investments ARK, con el 9,2%.