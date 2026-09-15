La inversión de las pymes está "en riesgo" por el incremento de la inflación, según Pimec

Archivo - Imagen de la sede de la patronal Pimec - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha alertado este martes de que el incremento de la inflación y el encarecimiento del crédito "se alargarán y ponen en riesgo la inversión de las pymes", después de que España registrara una tasa de inflación interanual del 4,3% en agosto, según datos del IPC publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El hecho relevante de este mes no es solo la intensidad del repunte, sino también su duración", ha añadido la patronal en un comunicado.

Pimec también se ha fijado en el precio de la gasolina, que aumentará unos 24 céntimos por litro con IVA incluido con la evolución de precios actual si no se aprueba una prórroga o un mecanismo alternativo al Real Decreto Ley 18/2026 tras su expiración el 30 de septiembre.

Sobre este asunto, la patronal ha reclamado que el gobierno defina qué régimen se aplicará en octubre y que "el apoyo al gasoil profesional se mantenga mientras dure la tensión de mercado".

Además, la entidad ha reclamado que la Unión Europea (UE) acelere las medidas que reducen la exposición energética de la economía, desde las interconexiones y la contratación estable de gas hasta el almacenaje, la electrificación viable, el autoconsumo y el acceso a redes.