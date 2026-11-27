Un agente de la Guardia Civil en Girona - GUARDIA CIVIL

GIRONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado y tomado declaración como investigado a un vecino de Salt (Girona) como presunto autor de una estafa de 4.800 euros en la falsa venta de un vehículo anunciado en internet, una operativa a la que también vincula otras tres denuncias por hechos similares.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado este viernes, los agentes de la Cibercomandancia atribuyen al sospechoso los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documento mercantil, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por un vecino de Castellón a través de la Sede Electrónica.

La víctima localizó en una plataforma de compraventa en línea el anuncio de un automóvil y contactó con el teléfono facilitado, y los supuestos vendedores se pusieron en contacto con él mediante WhatsApp, le comunicaron que el turismo estaba en Canarias por un precio de 4.800 euros y simularon actuar en nombre de una empresa dedicada a la compraventa de vehículos.

Para darle apariencia de legalidad a la operación, remitieron al comprador un contrato de compraventa mercantil que debía firmar y enviar a un supuesto departamento de facturación antes de efectuar la transferencia bancaria.

Una vez recibido el dinero y el justificante, le comunicaron que el coche viajaría en barco desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Huelva para su entrega.

PETICIÓN DE UN SEGUNDO PAGO

Días después, los autores volvieron a contactar con el perjudicado para alegar un problema con el transporte y exigirle otros 1.500 euros en concepto de supuestas tasas y de un certificado denominado 'H1', bajo la promesa de que el chófer encargado del traslado le devolvería ese importe en el momento de la entrega.

Ante la imposibilidad del comprador de realizar este segundo pago, los estafadores aseguraron que trasladarían la incidencia al departamento de facturación para reembolsar los 4.800 euros iniciales, pero dejaron de responder a sus comunicaciones, si bien el afectado avisó entonces a su entidad bancaria y denunció los hechos.

Los investigadores han analizado los mensajes, la documentación utilizada, los datos del anuncio y los movimientos de la cuenta bancaria receptora, lo que ha permitido rastrear una posible operativa de blanqueo de capitales y detectar otras tres víctimas.

El investigado ha prestado declaración y las diligencias han quedado a disposición de la autoridad judicial.