El investigador Gabriel Rabinovich recibe la V Beca FERO Dr. Baselga de CaixaResearch Institute

Rabinovich recibe la beca - FUNDACIÓ LA CAIXA
BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El investigador del CaixaResarch Institute Gabriel Rabinovich ha sido distinguido con la V Beca FERO Dr. Baselga, impulsada por FERO Cáncer con el apoyo de la fundación Gándara, para desarrollar un proyecto centrado en la búsqueda de nuevas estrategias inmunológicas en el cáncer de páncreas.
El proyecto 'Therapeutic Remodeling of Glyco-Immune Circuits to Overcome T-Cell Exhaustion and Exclusion in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma' estudiará cómo remodelar circuitos glico-inmunológicos responsables de limitar la acción de las células T frente al tumor, informa Fundació la Caixa en un comunicado este martes.
Rabinovich ha remarcado la relevancia de esta distinción en el inicio de su etapa investigadora en el instituto: "Representa un gran impulso para seguir consolidando nuestro trabajo en inmunología del cáncer. Es también un apoyo importante para avanzar en nuevas aproximaciones que nos permitan mejorar las opciones terapéuticas en un tumor tan complejo y difícil de tratar como el de páncreas".
RELEVANCIA INTERNACIONAL
Desde el CaixaResearch Institute han apuntado que este reconocimiento pone en valor la relevancia internacional de la investigación liderada por Rabinovich y su potencial para generar avances significativos en el campo de la inmuno-oncología.
La beca fue entregada la noche de este lunes durante la Gala FERO 2026, en la que FERO Cáncer reconoció siete proyectos de investigación de excelencia con una dotación global cercana al millón de euros para impulsar nuevos avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.