Investigadores internacionales defienden que la literatura es "insustituible" en la educación

Publicado 18/06/2019 18:19:21 CET

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores internacionales destacarán el papel "insustituible" de la narración, la literatura, el cuento o el relato fantástico en la educación, en un contexto dominado por el crecimiento exponencial de la tecnología y la supremacía de la lógica digital, durante la VI edición del Congreso Internacional Word In Education, que se celebrará entre el 4 y 5 de julio en París (Francia).

Lo organizan la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), la Jesuit University Ignatianum de Polonia y la Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie de Francia, que será la sede del encuentro, ha explicado la UAO CEU en un comunicado este martes.

El congreso contará con la presencia de referentes en la investigación y divulgación sobre educación como David Carr de la Universidad de Edimburgo; el director del Jubilee Centre for Character and Virtues de la University of Birmingham, Kristján Kristjánsson, y el profesor de Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie, Michel Boyancé.