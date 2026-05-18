Investigan una agresión de dos chicas a una adolescente en la plaza de la Llotja de Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando una agresión a una adolescente por parte de otras dos chicas en la plaza de la Llotja de Lleida, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Las mismas fuentes apuntan que no se ha presentado denuncia y que el vídeo que se ha viralizado en las redes sociales de la agresión, en el que se ve a dos chicas golpeando en el suelo a una tercera, puede ser de "hace tiempo".

Está previsto que la madre de una de las dos presuntas agresoras se presente en comisaría durante este lunes, si bien los Mossos apuntan que han abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar a la víctima.