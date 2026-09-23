Investigan como homicidio el hallazgo del cuerpo de una mujer en Torres de Segre (Lleida) de agosto

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan como homicidio el hallazgo del cuerpo de una mujer en el pantano de Utxesa en Torres de Segre (Lleida) del 19 de agosto, han confirmado fuentes policiales a Europa Press este miércoles.

Según ha avanzado 'Segre', la autopsia ha determinado que fue una muerte violenta y la víctima "sería una mujer de unos 50 años originaria de Rumanía".

Las fuentes policiales han explicado que la víctima desapareció entre 2 y 3 días antes del crimen.