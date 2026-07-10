Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - ARCHIVO

LLEIDA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, Inspección de Trabajo y autoridades judiciales investigan la muerte de un temporero de 64 años que trabajaba en una finca de Seròs (Lleida), ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado '3CatInfo', el hombre, que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, acudió al centro de atención primaria (CAP) de Seròs tras encontrarse mal hacia las 13 horas de este miércoles.

Desde ahí, un helicóptero del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) le trasladó en estado muy grave al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde falleció este jueves.