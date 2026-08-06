Patrullaje de Mossos d'Esquadra, a 7 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en el distrito de Nou Barris de Barcelona este jueves, después de que efectivos de la Guàrdia Urbana de Barcelona alertaran de una persona herida en la vía pública hacia las 12.40.

Varias patrullas de Mossos y cuatro ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se han desplazado al lugar de los hechos y el hombre ha sido trasladado a un centro hospitalario en estado muy grave, aunque ha acabado muriendo, informa Mossos en un comunicado.

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos y el caso está bajo secreto de las actuaciones.