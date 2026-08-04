Investigan una posible estafa de más de 300.000 euros de una agencia de viajes de L'Escala (Girona)

GIRONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra de Roses investiga una posible estafa de más de 300.000 euros de una agencia de viajes de L'Escala (Girona), han explicado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

La comisaría de Roses está recogiendo las denuncias, las cuales se sitúan en una veintena, y los Mossos cuentan que la estafa podría afectar a más de 40 personas hasta el momento.

La policía catalana tiene conocimiento del caso desde el pasado viernes y no descarta que más personas denuncien.