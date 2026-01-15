El IPC baja hasta el 2,5% en diciembre en Catalunya

Archivo - Un hombre trabaja frente a un puesto de frutas en Mercabarna - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya bajó hasta el 2,5% en diciembre respecto a un año antes, una décima menos que en noviembre (2,6%), según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 2,9%, una décima menos que en el mes anterior (3%), mientras que la tasa anual de la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3,7%), Ceuta (+3,5%) y la Comunitat Valenciana (+3,2%), mientras que en Murcia (+2,4%) y Catalunya (+2,5%) fue donde menos subieron los precios.

Los precios que más subieron en diciembre en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron bebidas alcohólicas y tabaco, vivienda y hoteles, cafés y restaurantes (4,1%), otros (3,7%), enseñanza (3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,7%).

Crecieron en menor medida los precios de comunicaciones (1,5%), medicina y transporte (1,3%), vestido y calzado (0,8%), ocio y cultura (0,7%) y menaje (0,2%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en diciembre se situó en el 2,8% en Tarragona, en el 2,7% en Lleida, en el 2,5% en Barcelona y en el 2,3% en Girona.

Respecto al mes anterior, los precios subieron un 0,3% en Barcelona y Tarragona y un 0,2% en Girona y Lleida.