El IPC se reduce hasta el 2% en enero en Catalunya

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya se redujo hasta el 2% en enero respecto a un año antes, medio punto menos que en diciembre (2,5%), según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 2,3%, seis décimas menos que en el mes anterior (2,9%), mientras que la tasa anual de la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3%), Ceuta (+2,9%) y Cantabria y Comunitat Valenciana (+2,5%), mientras que en La Rioja, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha (+1,9%) fue donde menos subieron los precios.

