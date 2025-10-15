El IPC sube hasta el 2,6% en septiembre en Catalunya

Archivo - Varias botellas de aceite en un supermercado. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 2,6% en septiembre respecto a un año antes, dos décimas más que en agosto (2,4%), según datos de este miércoles del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual subió hasta el 3%, tres décimas más que en el mes anterior, y la tasa anual de inflación subyacente se mantuvo en el 2,4%.

La tasa de Catalunya se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Ceuta (3,9%) Madrid (3,5%) y la Comunidad Valenciana (3,4%), mientras que Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Catalunya fue donde menos subieron los precios.

