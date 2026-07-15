El IPC sube hasta el 3,2% en junio en Catalunya

Archivo - Un hombre trabaja frente a un puesto de frutas en Mercabarna, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 3,2% en junio respecto a un año antes, una décima por encima respecto a mayo (3,1%), según datos de este miércoles del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 3,2%, igual que el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente disminuyó una décima, hasta el 2,9%, respecto al quinto mes del año.

La tasa catalana se situó al mismo nivel que la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3,8%), Cantabria (+3,5%), Baleares (+3,4%), Canarias (+3,4%) y Galicia (+3,3%), mientras que en Extremadura (+2,4%) y Ceuta (+2,6%) fue donde menos subieron los precios.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)