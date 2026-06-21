Archivo - El investigador jordano y profesor visitante en el Instituto de Oriente Medio de la Universidad de Columbia y en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores Tareq Baconi - CAPITAN SWING - Archivo

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El investigador jordano y profesor visitante en el Instituto de Oriente Medio de la Universidad de Columbia y en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores Tareq Baconi ha afirmado que un eventual pacto entre Estados Unidos e Irán "se va a leer en Israel como un fracaso estratégico y una muestra de debilidad", y ha avisado de que va a desatar críticas feroces dentro de Israel.

"Habrá que ver qué ocurre en las próximas elecciones, pero el cuestionamiento interno va a ser enorme", ha pronosticado el investigador en una entrevista durante su visita a Barcelona para promocionar su libro 'Hamás. Auge y pacificación de la resistencia palestina' (Capital Swing).

Ha recordado que el objetivo del Gobierno israelí de la guerra contra Irán era un cambio de régimen y el desmantelamiento de cualquier enriquecimiento nuclear, sin embargo "el resultado es que el régimen iraní es hoy más fuerte estratégicamente que al inicio de los combates, el acuerdo nuclear sigue en el aire y es probable que los iraníes obtengan beneficios económicos tras el desbloqueo de sanciones y el control de Ormuz", ha pronosticado.

Baconi ha señalado que, independientemente del contenido del acuerdo, "Israel encontrará motivos para seguir diciendo que Irán es una amenaza para su seguridad, y utilizará el enriquecimiento de uranio como excusa", y mientras tanto, también ha pronosticado que centrará sus ataques en devastar Líbano y así dinamitar cualquier negociación.

EL ATAQUE DEL 7 DE OCTUBRE

El investigador ha explicado que en el ataque a Israel del 7 de octubre de 2023, Hamás cometió varios errores de cálculo y su operación militar no salió exactamente como lo habían planeado, y también ha sostenido que este ataque destrozó "de forma irreversible la idea de la solución de dos Estados".

"Creo que el 7 de octubre y lo que hizo Hamás han destrozado de forma irreversible la idea de la solución de dos Estados, la diplomacia y la imagen de Israel como actor de buena fe, y han puesto de manifiesto que Israel es un régimen genocida y de apartheid, lo que nos ha devuelto al discurso de la Nakba y la colonización", ha afirmado Baconi.

También considera que Hamás "subestimó lo fragmentados que están los palestinos dentro de la Palestina histórica, ya que cuando empezó el genocidio, las poblaciones de Cisjordania y de las zonas de 1948 no se levantaron en masa", y tampoco hubo una movilización de los países árabes, excepto Irán y Hezbolá en Líbano.

Cree que el mayor error de cálculo de Hamás fue pensar que la comunidad internacional detendría a Israel: "No solo Hamás, sino muchísimos palestinos y gran parte de la población mundial se han sorprendido de lo lejos que se le ha permitido llegar a Israel, y de cómo sigue avanzando sin ningún freno efectivo por parte de la comunidad internacional".

FRAGMENTACIÓN EN GAZA

El investigador considera que hay una fragmentación interna en Gaza, ya que por un lado hay palestinos muy críticos con Hamás, a quien acusan de haber traído una segunda Nakba, porque "no valoraron los cálculos estratégicos que debieron prever y no dispusieron de medidas para proteger a la población de la respuesta israelí al 7 de octubre".

También hay otra corriente de pensamiento entre los palestinos que consideran que Hamás no tenía otra opción, ya que había países árabes normalizando relaciones con Israel y el mundo se estaba olvidando de Gaza y Palestina, por lo que desde este punto de vista "se valora positivamente que, incluso casi tres años después del inicio del genocidio, Hamás siga armado, presente en la calle, sobreviviendo como actor".

Maconi cree que hay una fuerte polarización, y ha lamentado que la fragmentación se está agravando, ya que "el genocidio ha provocado que la población de Gaza ahora se perciba a sí misma como una categoría separada de 'palestinidad', y al haber vivido un genocidio en primera persona, sienten que ningún palestino ajeno a Gaza puede entender realmente lo que significa".

Por otro lado, a raíz del 7 de octubre y de lo ocurrido en los años posteriores, el investigador considera que se ha producido una erosión en la relación de Estados Unidos e Israel de una forma que ya no tiene vuelta atrás, y lo ha achacado a un exceso de ambición de Israel: "Cometió un error de cálculo estratégico que ha hundido su reputación internacional devolviéndolo a la casilla de potencia genocida y colonial".