El IRB Barcelona crea un atlas que revela el "código físico" oculto en la secuencia del ADN

Hexámeros analizados en el trabajo. - IRB BARCELONA

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona ha elaborado el primer atlas completo que muestra el "código físico" oculto en la secuencia del ADN.

El orden de las cuatro letras del ADN (A, T, C y G) determina cómo se dobla la molécula, cuánto puede deformarse y cómo interactúa con otros componentes celulares, y estas propiedades influyen en procesos fundamentales y pueden condicionar cómo se regula el genoma, informa el IRB Barcelona en un comunicado de este jueves.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', analiza los 2.080 hexámeros únicos --secuencias de 6 combinaciones de A, T, C y G-- del ADN mediante simulaciones de dinámico molecular.

Para esta caracterización, 14 grupos de investigación trabajaron durante 3 años en la simulación de 2 réplicas de 190 fragmentos de ADN de doble hélice, cada uno de 20 pares de longitud, que en conjunto generaron 250 terabytes de datos con resolución atómica.

RESULTADOS

El atlas muestra que fragmentos de ADN con una composición similar pueden comportarse de forma "muy distinta" dependiendo del orden de sus bases.

El equipo quiso averiguar si estas propiedades físicas habían influido en la evolución del genoma: estudió regiones que no contienen instrucciones para producir proteínas, y observó que las secuencias más frecuentes suelen resistir mejor los pequeños cambios.

Aunque la tendencia observada es moderada, los resultados sugieren que la evolución habría favorecido secuencias capaces de conservar las propiedades físicas necesarias para el funcionamiento del ADN.