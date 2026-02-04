Irec impulsa el desarrollo de un combustible marítimo sostenible para el Puerto de Barcelona

Imagen de los miembros del equipo impulsor del proyecto 'Suport' - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Irec) ha liderado la creación del consorcio 'Suport' que, con el apoyo del Puerto de Barcelona, Aigües de Barcelona, el Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua) y el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (Cimne), ha desarrollado un proceso para producir combustibles marítimos sostenibles para el Puerto de Barcelona.

La solución desarrollada permite convertir aguas residuales y dióxido de carbono proveniente de la depuración de la misma, en combustible sintético para uso marítimo, "contribuyendo a la descarbonización del Puerto de Barcelona y el impulso de la economía circular", explican las entidades del consorcio este miércoles en un comunicado.

El responsable de combustibles fósiles del Puerto de Barcelona, Daniel Ruiz, ha explicado que el proyecto 'Suport' ha permitido testar en el laboratorio una tecnología que pueda ayudar a avanzar en la descarbonización del sector marítimo y el siguiente paso es escalar la tecnología a un nivel industrial.

Desde el Irec, la coordinadora del proyecto Lucile Barnadet ha añadido que 'Suport' demuestra que es posible ofrecer soluciones reales para la descarbonización de sectores como el marítimo en el que "la electrificación directa no es viable".

El combustible que se obtiene es totalmente compatible con el convencional, detallan las entidades, por lo que permite optar tanto por una substitución parcial como total, al poderse mezclar ambos sin inconvenientes.