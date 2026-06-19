Irídia denuncia a Albiol por llamar "escoria humana" a un detenido y decir que lo deportaría a nado

Archivo - El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una imagen de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Irídia ha presentado ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona una denuncia contra el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, por la publicación en redes sociales de la imagen de un detenido al que, identificándolo por su nacionalidad, lo calificó como "escoria humana" y dijo que lo devolvería a nado a su país de origen.

La denuncia, consultada por Europa Press, recoge el mensaje publicado el pasado miércoles, 17 de junio, en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 178.000 seguidores.

La entidad subraya que hasta las 16.20 horas del 18 de junio la publicación había acumulado 67.000 'me gusta' y más de 5.800 comentarios, en los que los usuarios sugerían llevar al detenido al monte y tirarlo en una zanja, devolverlo a su país a nado con las piernas partidas o atarle una cuerda al pie y lanzarlo al mar, además de referirse a él con insultos racistas.

Asimismo, señalan que, tal como el alcalde explica en la publicación, fue un agente de la Guàrdia Urbana de Badalona el que detuvo a esta persona, presuntamente responsable de un delito, y este mismo policía u otra persona la habría fotografiado mientras se encontraba esposada en la parte trasera de un vehículo, presumiblemente un coche patrulla, y se la habría enviado a Albiol.

ALEGA QUE BUSCABA EL "RECHAZO"

Albiol, "asumiendo la versión del agente como cierta y con total deprecio al derecho a la presunción de inocencia, publicó la fotografía del rostro de la persona detenida, haciendo referencia a su nacionalidad, atribuyéndole la comisión de un delito de robo con violencia".

La entidad sostiene que este hecho podría ser constitutivo de un delito de odio, pues se trata de una autoridad pública que, haciendo difusión en una cuenta con repercusión mediática, vincula su nacionalidad con la comisión de delitos, "con plena conciencia de los sentimientos de rechazo y animadversión que esto podría generar y que, de hecho, generó".

Por todo ello, solicitan a la fiscal delegada contra los delitos de odio y discriminación que acuerde diligencias de investigación para esclarecer si estos hechos podrían ser constitutivos de un delito y se identifique a los eventuales responsables, ya sean por autoría, complicidad o cooperación necesaria.