Iris Tió, Fundació Pau Casals y Primavera Sound reciben los XX Premios Sport Cultura Barcelona

Pablo Soler, Narcís Serra, Denis O’Brien, Iris Tió, Josep Mateu, Ricardo Rodrigo, Rocío de Aguilera y Pere Monje - SPORT CULTURA BARCELONA - DANIEL LOEWE

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La nadadora de natación artística Iris Tió, la Fundació Pau Casals y el festival musical Primavera Sound han recibido este miércoles por la noche los XX Premios Sport Cultura Barcelona 2025 durante una gala en la Fundación RBA.

También han recogido sendas Menciones Especiales, que se conceden muy excepcionalmente, el propietario del resort de golf Camiral en Caldes de Malavella (Girona), Denis O'Brien, que acogerá la Ryder Cup en 2031, y el dueño del restaurante Via Veneto (1967), Pere Monje, cuyo local obtuvo estrella Michelin hace más de 50 años.

Han asistido la segunda teniente de alcaldía de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el presidente de Sport Cultura Barcelona, Josep Mateu; su presidente de honor, Manuel Carreras Fisas; su secretaria general, Rocío de Aguilera; el ceo del RCD Espanyol, Mao Yeo, y los presidentes de Fundación RBA, Ricardo Rodrigo; CN Barcelona, Bernat Antràs; CN Sabadell, Claudi Martí; Cercle del Liceu, Francisco Gaudier, e instituciones deportivas, culturales y sociales barcelonesas.

MARIA EUGÈNIA GAY

Gay ha agradecido que esta entidad aglutine "personas tan comprometidas" con el deporte y la cultura, que ha definido como dos manifestaciones de una misma energía colectiva.

Ha evocado a Joan Antoni Samaranch como ejemplo de los liderazgos que han beneficiado a Barcelona, ha añadido que la colaboración público-privada también contribuye a impulsar la cultura y el deporte, y ha asegurado el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con el acceso al deporte.

JOSEP MATEU

Josep Mateu ha destacado que estos galardones premian a los mejores en talento y esfuerzo, también para ser referentes de la juventud, y ha añadido que los 20 años del premio reflejan la ambición de los objetivos de la entidad.

Ha pedido para Barcelona que las infraestructuras sean sólidas, atraer el máximo de competiciones internacionales y que la ciudad sea "capital mundial del deporte y la cultura", para lo cual ve necesario apoyar el talento en el deporte y la cultura, sobre todo de los jóvenes.

LOS PREMIADOS

Iris Tió, premiada en la categoría 'Deporte', fue en 2025 Medalla de Oro en sol libre femenino de los Mundiales de Singapur con 22 años, por lo que es la primera campeona del mundo española en esta rutina; Oro en dúo femenino libre (con Lilou Lluis) y dúo libre mixto (con Dennis González), y Bronce en rutina acrobática por equipos, rutina libre y solo femenino técnico.

Tió ha agradecido que este galardón dé "valor" a los deportistas, y ha asegurado que su aspiración es llegar hasta donde pueda como deportista y como persona.

El jurado premia a la Fundació Pau Casals en la categoría 'Cultura' por mantener el legado del músico y gestionar el museo en el Vendrell (Tarragona), la Cátedra Unesco-Pau Casals, el Galardón Internacional Pau Casals y una programación internacional de actividades e internacional.

Su vicepresidente, Narcís Serra, ha dicho que este premio reconoce el legado musical pero también pacifista de Casals, legado que considera tan necesario entonces como hoy: "Lo que hacía era ser coherente con su actitud moral".

El Primavera Sound recibe el premio de 'Trayectoria' por apoyar la música en directo y la música de su época y su lugar, además de proyectarse desde Barcelona con sus festivales en Oporto, Buenos Aires y Sao Paulo, su sello discográfico Primavera Labelos, Radio Primavera Sound, el congreso de la industria musical Primavera Pro, la agencia Vampire Studio & Films y la Fundació Primavera Sound.

Su cofundador y codirector Pablo Soler ha explicado que son 200 trabajadores en el distrito de Sant Martí y que están orgullosos de satisfacer a diferentes generaciones, además de tener ya ediciones en otras ciudades del mundo.

El propietario de golf Camiral (sede de la Ryder Cup en 2031), Denis O'Brien, ha agradecido el premio, el apoyo conseguido en Catalunya para el golf y para atraer la Rider Cup, y ha asegurado que quiere apoyar el acceso de todos al golf (ha concretado que hay un programa junto a la Fundación la Caixa para que lo practiquen niños).

El dueño del restaurante Via Veneto, Pere Monje (que ha servido la cena de la gala), ha celebrado que la gastronomía esté, con este premio, al lado de la cultura y del deporte, y ha constatado que el local está "en un grandísimo momento".