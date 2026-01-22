Isabel Villanueva, nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona - UIC BARCELONA

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Comunicación Isabel Villanueva ha sido nombrada decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, tras haber ejercido de vicedecana anteriormente y en relevo de Pedro Sigaud, informa este jueves la universidad en un comunicado.

Ha compaginado su labor académica con la actividad en el mundo profesional, y su nombramiento supone "una apuesta" de la facultad por las industrias creativas y culturales, después de que UIC Barcelona firmara un convenio de colaboración con el encuentro musical internacional BIME, de la que Villanueva es directora general.

Vinculada a esta universidad desde hace más de 18 años, desarrolló su doctorado en la captación de nuevos públicos en la música clásica, obtuvo una beca Fulbright en la UCLA y ha trabajado en empresas musicales como Sony Music, Universal y Warner Music.

"Queremos que la industria de la música se beneficie de la colaboración de los académicos y que las universidades se incorporen en el estudio de la música desde ámbitos que hasta ahora solo llevaba el sector, por el acceso a los datos o porque no existía esta cultura, ha dicho Villanueva.

Ha agradecido el trabajo a todo el equipo y al decano saliente en la formación en tecnologías emergentes al alumnado: "La visión de la facultad es la de formar a nuestros alumnos y profesorado en el uso ético y constructivo de la tecnología, ya que la irrupción de la inteligencia artificial va a transformar neurálgicamente la manera en la que el futuro comunicador va a trabajar".

La nueva decana se ha mostrado optimista ante el futuro laboral de los comunicadores, y ha subrayado que "las nuevas generaciones tienen la llave, si están bien formadas", y ha dicho que opta por un plan de estudios internacional, con una oferta académica que incorpore las tecnologías emergentes e itinerarios especializados.