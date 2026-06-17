Itec alerta de que España entrará en una fase de desaceleración de la construcción

Momento de la presentación - ITEC

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC) ha alertado de que el sector de la construcción en España se dirige a una etapa de desaceleración, según el informe Euroconstruct Verano 2026, informa en un comunicado este miércoles.

El documento analiza la evolución y perspectivas del sector de la construcción en Europa y España en el periodo 2024-2028, y ha sido presentado por el director general de la entidad, Francisco Diéguez, y el responsable de análisis y diagnosis del mercado de la construcción, Josep Ramon Fontana.

El informe apunta que España "continúa liderando los mercados más dinámicos en materia de construcción", aunque inicia una progresiva pérdida de impulso, mientras que la construcción europea empieza a dejar atrás la fase contractiva de los últimos años y entra en una etapa de crecimiento moderado.

En concreto, la previsión de crecimiento de la construcción en España será del 3,2% en este 2026, del 2,4% en 2027 y del 1,8% en 2028.

Ha añadido que el futuro del sector dependerá de su capacidad de adaptación a la moderación de la demanda, la evolución de los costes y la necesidad de mantener la inversión en un escenario menos expansivo.