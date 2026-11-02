Las IV Jornades de Biodiversidad abordarán en Tarragona la integración entre ciudades y puertos

Imagen de fauna en una playa - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las IV Jornades de Biodiversidad Urbana se celebrarán el 5, 6 y 7 de noviembre en el Teatret del Serrallo de Tarragona con un programa que abordará la relación entre ciudades y puertos con los espacios naturales y su gestión, informa el Port de Tarragona en un comunicado este lunes.

Ha explicado que las jornadas, organizadas por el puerto junto a Limònium y con la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili y el Ayuntamiento de Tarragona, tienen el objetivo de "poner en común experiencias de gestión, conservación y restauración de la biodiversidad en espacios con una fuerte presencia humana".

El próximo jueves se celebrarán diferentes ponencias relacionadas con la gestión de espacios naturales y de la biodiversidad de la mano de responsables técnicos de los puertos de Huelva, Cartagena y Tarragona, y también se analizará la situación de las playas y la conservación de la biodiversidad, mientras que el 6 y 7 de noviembre se harán visitas técnicas a diferentes espacios y actividades familiares.