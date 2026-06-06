Los jardines de Caterina Albert de Barcelona se reformarán para ganar sombra y juegos infantiles

Proyecto de reforma de los jardines de Caterina Albert - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jardines de Caterina Albert, en el barrio del Camp d'en Grassot de Barcelona, se reformarán para transformarse en un espacio más verde, con dos nuevas zonas de sombra y nuevos juegos infantiles, ha informado el consistorio en un comunicado este sábado.

El distrito de Gràcia ya ha presentado el proyecto ejecutivo a los vecinos y está previsto que las obras de reurbanización del espacio, un interior de manzana entre la calle de Rosselló, el pasaje de Mariner, la calle Sicília y la calle Nàpols, se inicien en el primer trimestre de 2027.

Además de estas obras, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, también se actuará en el aparcamiento soterrado municipal haciendo reparaciones y mejorando la impermeabilización para evitar filtraciones con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

Con estas obras se favorecerá que los vecinos puedan hacer uso del espacio poniendo sombra en la zona diáfana, así como nuevo mobiliario y se renovarán los juegos infantiles con nuevas mesas de ping-pong y fut-toc.

El sistema de sombras permitirá que las zonas de juegos estén protegidas de la radiación solar mediante toldos textiles, tal como se ha acordado con los vecinos.

Por otra parte, estos jardines son uno de los 10 espacios de la ciudad que transformarán una medianera ciega en una fachada con ventanas y balcones.