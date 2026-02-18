Jaume Dulsat, nuevo country leader de Eurofirms Group en España

El country leader en España de Eurofirms Group, Jaume Dulsat. - EUROFIRMS

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eurofirms Group ha nombrado a Jaume Dulsat como country leader en España, en el marco de su estrategia para ofrecer soluciones 360 grados en gestión de talento, informa en un comunicado este miércoles.

Dulsat liderará todos los servicios del grupo en España, que la empresa ha recordado que es su mercado con mayor facturación, y que el nombramiento responde a "la ambición de convertir a Eurofirms en una empresa global".

Hasta el momento, Dulsat lideraba la división de trabajo temporal, y ahora asumirá las responsabilidades del grupo en España y el liderazgo de 'Claire Joster', la firma de 'headhunting' de la empresa.

La ceo de la compañía, Anna Golsa, ha explicado que el nombramiento se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2027 de la empresa, que "apuesta por la transformación digital, la eficiencia operativa y la diversificación de servicios".

Dulsat ha explicado que el objetivo es "continuar impulsando el crecimiento sostenible" de la empresa con soluciones personalizadas a empresas y personas.