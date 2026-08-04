Jaume Giró rompe el carné de Junts y deja el partido

Archivo - El exdiputado de Junts y exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Jaume Giró - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Junts y exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Jaume Giró se ha dado de baja como militante de forma definitiva de los posconvergentes, han confirmado fuentes consultadas a Europa Press y ha avanzado 'Nació' este martes.

Giró comunicó su abandono del partido mediante un correo al secretario general Jordi Turull días atrás.

Giró, que fue conseller entre mayo de 2021 y octubre de 2022 bajo el mandato del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, dejó el pasado septiembre su escaño como diputado de Junts en el Parlament y su cargo en la ejecutiva del partido por discrepancias con las orientaciones de la formación.