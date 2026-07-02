Jaume Plensa cede temporalmente la obra 'Yolandita' al Museu Pau Casals de El Vendrell (Tarragona)

Plensa junto a 'Yolandita'. - MUSEU PAU CASALS

TARRAGONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escultor Jaume Plensa ha cedido temporalmente la obra 'Yolandita' al Museu Pau Casals de El Vendrell (Tarragona), que se podrá ver en los jardines del centro durante el periodo de conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, hasta diciembre de 2027.

'Yolandita' es una cabeza de bronce de 195 x 93 x 86 centímetros y forma parte de la producción más reciente de Plensa, en la que el rostro humano se convierte "en símbolo de reflexión, serenidad y espiritualidad", informa el museo en un comunicado de este viernes.

La escultura se instalará en el centro de los jardines novecentistas de Vil·la Casals, que el músico proyectó como homenaje a su madre.