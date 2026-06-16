Jaume Sabater (Stoneweg) adquiere una participación mayoritaria de la Sala Parés de Barcelona

Archivo - Foto de archivo de la exposición '100 singulars' en la Sala Parés de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ceo y cofundador de Stoneweg, Jaume Sabater Martos, ha adquirido una participación mayoritaria en la sociedad de la Sala Parés de Barcelona y se incorpora como socio estratégico junto a las dos ramas de la familia Maragall en la gestión de la galería.

El acuerdo permitirá a la Sala Parés, la galería de arte en funcionamiento más antigua de la Unión Europea, llegar reforzada a 2027, año en que celebrará su 150 aniversario y "garantiza la continuidad del proyecto para las próximas generaciones", informa la sala este martes en un comunicado.

En los últimos años, la dirección y la propiedad de la galería se habían planteado como proyectar el futuro más allá de la familia, ya que no había sucesión interna para su director actual, Joan Anton Maragall Garriga.

Los retos del mercado del arte actual requerían que la Sala Parés, con su historia y su actividad tanto en arte contemporáneo como en pintura de los siglos XIX y XX, "encarase el futuro con un proyecto y una estrategia a largo plazo".

La sala ha afirmado que el objetivo era encontrar un "compañero de viaje con suficiente altura de miras, sensibilidad y respeto por una larga trayectoria" y con un interés genuino por el arte y por el papel que la Parés tiene en el ecosistema cultural de Barcelona.

150 AÑOS MÁS

El director de la galería continuará siendo Joan Anton Maragall Garriga y Jaume Sabater mantendrá las líneas de trabajo actuales de la Sala Parés y sus compromisos con el equipo, con los artistas y con el mundo del arte de la ciudad, con un programa de exposiciones ambicioso, que continuará apostando por el arte contemporáneo.

Joan Anton Maragall ha dicho que con esta alianza se mantiene "la esencia y la manera de hacer" que ha caracterizado la Sala Parés durante sus casi 150 años, y ha mostrado su satisfacción por encontrar a Sabater, con el que la sala siente un encaje natural y cómodo.

Sabater ha afirmado que fue un honor recibir la propuesta del propio Maragall, ha subrayado que la sala era un negocio sólido con un reto de relevo generacional, y ha añadido: "Espero aportar a Maragall y a toda la organización todo lo que sea necesario para garantizar 150 años más de Sala Parés en Barcelona".