Javi López (PSC) acusa a Trump de "rehabilitar" a Putin en el tablero internacional tras su reunión

Archivo - El eurodiputado del PSC Javi López. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Afirma que el encuentro refleja una erosión de la credibilidad europea y pide autonomía estratégica

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del PSC en Bruselas, Javi López, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "rehabilitar en el tablero internacional" al presidente ruso, Vladimir Putin, tras mantener una reunión con él el 15 de agosto en Alaska para abordar la guerra en Ucrania.

En un artículo este lunes en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press, López ha sostenido que Putin fue recibido "con alfombra roja y liberado de las exigencias más incómodas que Bruselas y Kyiv habían defendido como indispensables".

También considera que Estados Unidos ha renunciado a reclamar con fuerza un alto el fuego inmediato en Ucrania, lo que ha calificado de una "concesión sustancial".

López ha lamentado que esta reunión proyecta una imagen de una Europa "en posición de dependencia, oscilando entre la súplica y el halago", y ha añadido que esto supone una erosión persistente de la credibilidad europea.

"La única salida realista pasa por reforzar nuestra autonomía estratégica. No como consigna retórica, sino como una agenda práctica", ha defendido el eurodiputado socialista, que ha subrayado que esta autonomía significa poder elegir, en lugar de ser forzados a elegir, y poder negociar de igual a igual y no desde la debilidad.

También ha afirmado que la relación con EE.UU. seguirá siendo esencial para la UE, "pero debe basarse en el respeto mutuo y no en la subordinación", y ha insistido en que Trump no debería de ser un tutor para Europa.