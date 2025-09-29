Javi López (PSC) afirma que "existe un cierto ambiente prebélico en una parte importante de la UE"

Archivo - El vicepresidente del Parlamento Europeo y líder en Bruselas del PSC, Javi López, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Cree que la oficialidad del catalán en Europa "acabará cayendo como fruta madura"

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo y líder en Bruselas del PSC, Javi López, ha afirmado que "existe un cierto ambiente prebélico en una parte importante de la Unión Europea" debido a la política exterior rusa y, en clave nacional, ha afirmado que Junts y PP actúan con la inmigración condicionados por el auge en las encuestas de la extrema derecha.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press ha subrayado que, con la detección de drones sobre el espacio aéreo de diversos países en las últimas semanas, algunos de los Veintisiete tienen la sensación de que se les está atacando "directamente" y ha asegurado que la Unión Europea tiene que explicar cómo defenderá el espacio aéreo y cada centímetro de su territorio.

No ha descartado que pueda ocurrir otra invasión rusa a gran escala, pese a no ser "el escenario hoy más probable", y ha afirmado que los países bálticos serían una posibilidad, en sus palabras.

JUNTS Y PP

Sobre la cesión de competencias en inmigración a Catalunya, ha afirmado que Junts "a veces actúa pensando también en la extrema derecha" y las encuestas de intención de voto catalanas, pero ha incidido en que ve positivo que Catalunya sea capaz de gestionar la carpeta.

Lo mismo ha dicho sobre el PP y su discurso en inmigración: "Está sólo pensando en Vox. Está pensando con el discurso de Vox y con la fuga de que todas las encuestas dicen que tienen hacia Vox".

OFICIALIDAD DEL CATALÁN EN EUROPA

En referencia a la oficialidad del catalán en Europa, ha apuntado que esta "acabará cayendo como fruta madura" porque, según él, es una decisión muy razonable para el interés general europeo.

Ha criticado que si la iniciativa no está prosperando en el seno de UE es porque el PP español ha hecho llamadas a los gobiernos populares europeos: "Sus socios y aliados dentro de la familia popular europea han estado bloqueando esta cuestión".