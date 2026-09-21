Javi López (S&D): el presupuesto europeo 2028-34 necesita grandes partidas en industria y seguridad

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BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López (PSC, en el grupo S&D) ha afirmado que en el próximo presupuesto europeo del Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-34 "hacen falta partidas relevantes" para política industrial y defensa-seguridad.

En un encuentro con periodistas, ha defendido saber hacerlo sin perjudicar otras partidas clave, como las sociales y de cohesión, y ha añadido que este semestre es importante para ir concretándolo.

Según López, los países a priori no quieren aportar más dinero ni se quiere poner en marcha más deuda europea ni se han hecho aún nuevos impuestos que generen nuevos ingresos.

"Así, tienes el mismo presupuesto potencialmente", y además desde 2027 una gran parte del presupuesto deberá destinarse durante 30 años a pagar a los mercados internacionales los bonos generados para los fondos Next Generation.

El eurodiputado socialista también ha destacado que en Europa falta inversión tanto pública como privada.

LA EXTREMA DERECHA EN EUROPA

López ha afirmado que la escala europea es "la única vía" para defender las libertades y ha añadido que Europa debe saber afrontar la extrema derecha.

Sobre la extrema derecha en Europa, ha dicho que el 'cordón sanitario' europeo contra ella no es ninguna fórmula mágica para combatirla, pero ha ido sirviendo para evitar su influencia en decisiones importantes.

Además, considera que "Europa afronta el escenario más hostil en 70 años", por Estados Unidos (afirma que la relación ha cambiado para siempre), Rusia (cree que toda Europa puede ser un objetivo político para ella si triunfa ante Ucrania) y China (con una política comercial que ve especialmente agresiva).

Por todo eso, insta a que Europa sepa construir "una red de potencias medianas" basada en la cooperación y en la protección de la democracia y las libertades.