Javier Álvarez (Vueling): "Hemos conseguido retener talento, tenemos una rotación baja"

La aerolínea presenta en el MWC una IA generativa para personalizar y reservar vuelos por voz L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El director de IT de Vueling, Javier Álvarez, afirma que uno de los objetivos de la compañía en el ámbito de las nuevas tecnologías es captar y retener talento y, en una entrevista con Europa Press este martes, asegura que han logrado tener un equipo estable: "Hemos conseguido retener talento, tenemos una rotación baja".

Vueling ha presentado en el nuevo estand 'Aeropuerto del Futuro' del Mobile World Congress (MWC), que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una nueva experiencia digital basada en inteligencia artificial (IA) generativa, que permitirá a los usuarios planificar y reservar su viaje mediante reconocimiento por voz.

"Es un proyecto al que tenemos mucho cariño porque llevamos tiempo trabajando con él y la idea no es sólo presentarlo aquí, sino que nuestros clientes lo puedan utilizar en la aplicación móvil y en la página web y es algo que queremos hacer este 2026, así que estamos muy ilusionados de presentarlo oficialmente aquí en el Mobile", explica.

Eli aprovecha la potencia de la IA para que el proceso sea muy abierto: "El objetivo es que te pueda recomendar, le puedas expresar tus dudas, y entonces te intente convencer de este destino o este otro, te diga los precios más económicos, si es lo que buscas o el mejor paquete adaptado a tus necesidades".

"ADN INNOVADOR"

Álvarez alude al "ADN innovador" de Vueling, de ahí que la compañía dé mucha importancia a la formación de su personal, por ejemplo a través de un proyecto de realidad virtual que presentó el año pasado con el objetivo de que las tripulaciones pudieran utilizarlo a lo largo de 2025.

Al respecto, Álvarez considera más eficiente este sistema para el personal porque evita que tenga que desplazarse a Barcelona y "aumenta la frecuencia de 'training' con un entorno que reprodujera en 3D lo que luego es el simulador o el avión".

"Tenemos a día de hoy cuatro procedimientos con realidad virtual incluidos en el plan de formación de las tripulaciones e iremos añadiendo en los próximos meses", afirma.

La retención de talento, según el responsable de IT de Vueling, es otro de los pilares de la aerolínea: "Hemos conseguido retener talento, tenemos una rotación baja. Tenemos un equipo muy grande y muy estable. Hay unos 500 profesionales trabajando en tecnología con nosotros. Tenemos un hub importante en Zaragoza también, con unos 100 profesionales".

Una de las claves de esa poca rotación, según Álvarez, es porque el negocio de Vueling "es muy intenso" y por las oportunidades en áreas como el e-commerce, la parte operativa, innovación, data e IA, de forma que la empresa acomoda a sus profesionales a todo tipo de proyectos.

La fórmula utilizada es el proyecto Vueling University, consistente en atraer "un talento joven o con menos experiencia que haya salido de la universidad y se quiera reciclar en tecnologías más nuevas como la IA", y que recibe formación de Vueling durante 2 o 3 meses muy intensos, según él.

COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Vueling firmó hace un año un acuerdo con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) con la finalidad de utilizar la computación cuántica en cuestiones como la predicción meteorológica.

"Nosotros comenzamos a trabajar con la IA más tradicional, con algoritmos de optimización o de predicción de 'machine learning', antes de que hubiera el boom de la IA generativa. Ya llevamos 3 o 4 años haciendo algoritmos que nos permiten optimizar las operaciones o procesos que son muy complejos, hacer recomendaciones al negocio, incluso predicciones a nivel meteorológico", explica.

Sin embargo, estos algoritmos, en algunos casos, tienen que tratar con cantidades de datos que son enormes y que tardan mucho tiempo: "Lo que nos atrajo de la computación cuántica es la posibilidad de que esos algoritmos se puedan ejecutar de forma mucho más eficiente. Lo que ahora son horas, pasan a ser segundos", asegura.

Precisa que la colaboración de Vueling con el BSC va más allá de su ordenador cuántico, pues también trabajan conjuntamente en temas de IA y de algoritmos; de hecho, explica, el primer producto de esa colaboración fue un algoritmo que permite predecir de forma muy precisa la meteorología en el área de Barcelona, que es donde la compañía tiene más operaciones.

Las innovaciones tecnológicas de Vueling favorecen el contacto interactivo con sus clientes, lo que permite saber cuáles son sus principales demandas: "El perfil de cliente Vueling está muy acostumbrado a que todo sea muy digital, muy self-service, digamos, lo que nos reclama es precisamente eso, es tener la capacidad 24/7 de poder solucionar cualquier tema, cualquier nueva reserva que quieran hacer o cambiar".