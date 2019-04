Javier Nart (Cs) ve "inmensa miseria moral" de Borràs por no condenar la protesta en la UAB

Publicado 13/04/2019 14:56:39 CET

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Cs Javier Nart ha criticado este sábado la "inmensa miseria moral" de la candidata de JxCat a las elecciones generales, Laura Borràs por no condenar el intento de un grupo de estudiantes de impedir un acto de la asociación S'Ha Acabat en la UAB el viernes.

En el acto 'Vamos España, vamos Europa' en Barcelona, Nart ha recordado las palabras de Borràs respecto a este incidente: "Hay gente que busca problemas, y cuando buscan problemas los encuentran", y ha lamentado que Borràs no heredó el pensamiento y los principios de su padre, con quien ha asegurado que mantenía una profunda amistad.

Nart ha sostenido que el intento de impedir el acto fue llevado a cabo por "neofranquistas totalitarios que piensan que la patria es suya", y ha afirmado que, aunque tiene discrepancias con la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez Toledo --que estaba en el acto en la UAB--, le unen a ella el respeto por la libertad y el coraje.

Nart ha dicho que en el Parlamento Europeo los eurodiputados de PP, PSOE y Cs han "trabajado como uno solo" por los intereses de España y ha asegurado que a los eurodiputados de PDeCAT y ERC les puede el odio, la indignidad y la miseria moral, en sus palabras, al votar en la Eurocámara.

También se ha preguntado si alguien ha explicado a los catalanes de "la Catalunya profunda, la Catalunya carlista", cómo les afectaría la independencia, si podrían seguir produciendo los agricultores sin las ayudas de la PAC, si no tuvieran acuerdos pesqueros o libertad de circulación y de aranceles a sus productos, y ha pedido que orillen el sentimiento y abracen el pensamiento.

JORDI CAÑAS

El exdiputado en el Parlament y candidato de Cs en las europeas Jordi Cañas ha defendido que su formación se toma en serio Europa, pero ha criticado que "hay algunos que se lo toman tan en serio que envían a Puigdemont" y ha añadido que esto denota una falta de compromiso con las instituciones europeas.

"Quien pretende dividir un país de Europa, pretende dividir Europa", ha dicho Cañas, que ha tildado de traidores y desleales a los partidos independentistas catalanes y vascos por ir a la UE a hablar mal de España, según él.

Cañas ha insistido en que la Unión Europea se creó para unir y no para dividir y que se deben tener adversarios y no enemigos en Europa, ha defendido que se creó para respetar las leyes y la libertad y ha apelado al patriotismo cívico: "A mí, a bandera no me gana nadie y a patriotismo tampoco. Divididos somos más débiles".

LUIS GARICANO

El cabeza de lista de Cs a las elecciones europeas, Luis Garicano, ha defendido que la lista está llena de gente que no está en política para medrar o ir en coche oficial sino para luchar por defender unas ideas, y ha celebrado que el PDeCAT ya no esté dentro del grupo ALDE, para lo que fue necesario el "trabajo imprescindible" de Nart, ha subrayado.

Ha advertido de que Europa se encuentra en un momento muy peligroso e importante, con desafíos como el Brexit y Catalunya, y ha asegurado que ellos se presentan para "luchar contra el populismo" y para resolver problemas en Europa y no crearlos.

Ha comentado con que las cosas que la gente más valora de Europa son el Erasmus y el roaming, y que son "medidas concretas que la gente puede tocar", por lo que ha propuesto la creación de un Erasmus para mayores, para jubilados europeos, con actividades culturales y educativas, y ha deseado que esta idea sea respaldada por sus socios en la Eurocámara.