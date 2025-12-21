El jefe del GEI de Mossos sobre armas de fuego en redes criminales: "La amenaza cada vez es más grande"

El jefe del Grup Especial d'Intervenció (GEI) de los Mossos d'Esquadra en su despacho, ubicado en el Complex Central Egara - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El jefe del Grup Especial d'Intervenció (GEI) de Mossos d'Esquadra --sin mencionar su nombre para preservar su anonimato--, ha asegurado que la presencia de armas de fuego en operativos policiales contra redes criminales, como asaltos y entradas en domicilios con detenciones peligrosas, es más elevada desde hace unos cinco años: "La amenaza cada vez es más grande".

Así lo explica en una entrevista a Europa Press desde el Complex Central Egara de la policía catalana ubicado en Sabadell (Barcelona), lugar en el que los 48 efectivos que integran esta unidad entrenan, preparan y diseñan los diversos operativos a los que asisten cuando son requeridos.

A pesar de detectar este incremento exponencial de armas de fuego, indica que esto no se debe traducir en una "señal de alerta", ya que asegura que los agentes cada vez están más entrenados y preparados para afrontarlo.

De hecho, en lo que va de 2025 el GEI ha sido requerido en 90 ocasiones (185 en 2024), de las cuales el 37% ha sido en protección de actos y preventivos; el 45%, en entradas y detenciones peligrosas y el 8%, en el traslado y protección de personas importantes.

"Antes no era tan habitual verlas en un registro de una plantación de marihuana", ejemplifica el líder del GEI, que señala que el grupo que él dirige, por tratarse de una unidad de élite preparada para hacer frente a este tipo de operativos, solo se activa cuando hay indicadores de riesgo por posible presencia de armas de fuego o cuando la situación es altamente peligrosa.

En ocasiones, estas redes custodian la mercancía de droga con armas de fuego para repeler posibles intervenciones policiales, y también 'vuelcos' de otras bandas que intentan robársela: "Es un juego a tres bandas. Los criminales, a la que detectan algún movimiento, como ha pasado en alguna ocasión, disparan pensándose que son grupos rivales y es la policía".

Miembro de la unidad desde 1994, explica que cuando se creó el GEI en 1990, con previsión de estar operativos para los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, el material era "bastante precario, muy rudimentario", pero cuando él accedió al grupo se produjo una cierta evolución que permitió ciertos avances.

"A lo largo de los años todo ha ido a caballo de cómo ha evolucionado la parte delincuencial. Esto nos ha obligado a reestructurar métodos de trabajo y a adquirir recursos más adecuados para hacer frente a estas situaciones", explica.

En este sentido, defiende la idea de "equiparse tecnológicamente", por lo que el GEI cuenta con un importante apoyo a nivel de drones, fibras ópticas e incluso Inteligencia Artificial (IA) para diseñar y estructurar operativos concretos.

Por ello, dentro de la misma unidad hay un equipo de 'instructores' que constantemente trata de desarrollar nuevas técnicas y buscar en el mercado nuevos avances tecnológicos para incorporar en la línea operativa.

Sobre esto, destaca que ya trabajan con drones tácticos, medios hidráulicos, visores nocturnos y cámaras térmicas, y también están estudiando incorporar nuevas cámaras unipersonales para poder grabar y tener una visión táctica de las intervenciones, así como un perro operativo que les ayude en su actuación.

Y además de los avances tecnológicos, el GEI también trabaja junto con otras áreas de Mossos, como la Unidad Canina, TEDAX, Brigada Mòbil (Brimo), Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), la Unitat de Drons y la de Mitjans Aeris: "Nos ofrecen un apoyo operativo muy importante", explica.

Al preguntársele por cómo su equipo gestiona la tensión en operativos donde puede haber intercambio de disparos, el jefe del GEI indica que hay diversas formas de "neutralizar la amenaza", ya que hay ocasiones en las que tienen margen de tiempo para evaluar, entrar abrir una negociación y evitar el enfrentamiento directo, pero hay veces que la respuesta tiene que ser otra.

"Nosotros no matamos, no es nuestra voluntad. Nosotros lo que queremos es neutralizar la amenaza, asegurar la zona y poder garantizar la seguridad del entorno", subraya.

Sobre las intervenciones que más le han impactado, el jefe de la unidad recuerda la operación contra el 'Pistolero de Tarragona', que se atrincheró en un edificio de la localidad y disparó a varios mossos provocando heridas a algunos de ellos, ya que, según explica, fue la primera vez que afrontaron una amenaza directa con un arma de fuego y un tiroteo.

Además, señala atrincheramientos como el de Les Lloses en junio de 2023 o en Calldetenes (Girona) el pasado mes de julio: "Cualquier intervención en la que te veas obligado a usar el arma de fuego allá queda", recuerda el jefe del GEI, quien añade que después de actuaciones de este calibre se reúne con sus agentes en un análisis postoperativo (APO).

También recuerda el operativo para capturar a Manuel Brito y Francisco Javier Picatoste, dos reclusos de la cárcel de Ponent (Lleida) que en su fuga en octubre de 2001 asesinaron a un joven, violaron a su novia y dispararon contra un mosso d'Esquadra en prácticas, dejándole paralítico.

Respecto a otras unidades de élite como el GEO de la Policía Nacional o el GSG9 de Alemania, el mosso afirma que a nivel competencial es el mismo, ya que desempeñan prácticamente las mismas funciones, pero seguramente ellos tienen más recursos porque cubren un territorio más extenso que Catalunya.

En cualquier caso, pone en valor la profesionalización de la unidad, que también participa en jornadas de otros países europeos para compartir conocimientos y estrategias: "Algo estaremos haciendo bien cuando nos piden desde fuera la metodología que estamos aplicando aquí", sostiene.

Para finalizar, el líder del GEI destaca la filosofía de "hacer piña y tener la misma idea de trabajo" dentro de la unidad, ya que al ser un grupo reducido, ve imprescindible que unos se adapten a los otros para poder convivir y ser lo más efectivos posible.