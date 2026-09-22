El jefe de información de Mossos niega la infiltración de dos policías en una asamblea de docentes

El jefe de la Comisaría General de Información de Mossos d'Esquadra, Carles Hernández - PARLAMENT

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Comisaría General de Información de Mossos d'Esquadra, Carles Hernández, ha negado la infiltración de dos agentes de paisano en una asamblea de docentes el pasado 6 de mayo en Barcelona.

Así lo ha manifestado este martes en el marco de la Comisión de investigación sobre las infiltraciones policiales del Parlament, en la que ha afirmado que la acción llevada a cabo por las policías "no estaba relacionada con funciones de policía judicial, de manera que en ningún caso se trataba de una acción encubierta ni de una acción de infiltración".

Hernández ha insistido en que se trataba de una acción relacionada con las funciones de policía gubernativa, es decir, aquellas encaminadas a garantizar el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, y que hacen todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en el cumplimiento de sus funciones.

La acción realizada por las agentes consistió en la "obtención de información operativa" con la única finalidad, según Hernández, de poder llevar a cabo una valoración de amenazas y riesgos en el marco de la conflictividad laboral y social.

POLICÍA GUBERNATIVA

En estos casos, la acción policial no responde a labores de investigación, no se usa una identidad supuesta ni supone una integración en un grupo o colectivo.

Esto fue, según Hernández, lo que hicieron las agentes presentes en la asamblea, que accedieron sin mentir, no realizaron ningún tipo de intervención que pudiese afectar al transcurso de la reunión y se limitaron a la "observación".

En ningún caso la obtención de información tuvo como objetivo "impedir, dificultar o limitar" los derechos de los ciudadanos, sino todo lo contrario, ha defendido Hernández, que ha añadido que la finalidad fue la de disponer de datos para diseñar un dispositivo policial adecuado y que permitiera que los derechos se pudiesen ejercer con seguridad.

"Si queremos garantizar que los ciudadanos puedan ejercer derechos como el de manifestación o el de reunión, es necesario obtener información que nos permita anticipar amenazas y riesgos que puedan afectar a estos derechos", ha afirmado.

Por último, ha recordado que estas acciones operativas eran autorizadas por el mando del servicio que las planteaba, pero que esta decisión se ha trasladado al máximo responsable de la Comisaría General de Información, de modo que ahora es él mismo quien las autoriza.