Jefferies mantiene el precio objetivo de Puig en 21 euros por acción

Archivo - Torres Puig, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La casa de análisis de valores Jefferies ha decidido mantener el precio objetivo que tiene asignado sobre Puig en 21 euros por acción, al tiempo que sigue manteniendo la recomendación de 'Comprar' acciones de la empresa.

En un informe publicado este martes, la firma considera que la actual cotización de Puig --17,02 euros por acción al inicio de la sesión-- "es un punto de entrada atractivo", ya que tiene un potencial crecimiento impulsado por el incremento de la credibilidad en sus mercados objetivos.

Ha explicado que Puig ha pasado por "un momento complicado para crecer en el mercado", ya que, aunque la belleza 'premium' se ha frenado, el crecimiento en fragancias está en un buen momento.

De cara a la publicación de los resultados del tercer trimestre, prevista para el próximo 21 de octubre, la firma ha previsto que Puig incremente sus ventas alrededor de un 5% interanual.

"El sólido desempeño del segmento de maquillaje compensa una contribución más moderada de los lanzamientos de fragancias y la persistente debilidad en el cuidado de la piel", ha explicado.