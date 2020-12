'Jerusalem' triunfa en los Premis Butaca de teatro con siete galardones

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'Jerusalem', coproducción del Teatre Romea, el Centro Dramático Nacional y el Grec Festival, ha triunfado en los Premis Butaca 2020 con siete galardones, de los ocho a los que optaba, en una gala que se ha celebrado la noche de este martes online.

'Jerusalem' se ha llevado los Butaca a mejor montaje teatral, mejor director para Julio Manrique, mejor actor para Pere Arquillué, mejor actor de reparto para Marc Rodríguez, mejor escenografía para Alejandro Andújar, mejor caracterización para Núria Llunell y mejor sonido para Damien Bazin.

El Premi Butaca al mejor espectáculo de pequeño formato ha recaído en 'Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap del seus viatgers' (Titus Andrònic / Temporada Alta / Sala Beckett), el mejor espectáculo de danza es 'Rèquiem' de Crea Dance Company, el mejor musical va para 'La tienda de los horrores' (Nostromo) y el mejor montaje para público familiar lo ha recibido 'Veus que no veus' de la compañía Pepa Plana.

El Butaca a la mejor actriz teatral ha sido para Rosa Boladeras por 'La Rambla de les floristes' y la mejor actriz de reparto es Laura Conejero por 'Una historia real', mientras que el galardón a mejor actor de musical ha sido para Marc Pociello por 'La tienda de los horrores', obra que también se ha llevado el de mejor actriz para Diana Roig.

En el apartado de danza, la mejor intérprete femenina ha sido Blanca Tolsà por 'Wu Wei' y en el apartado masculino Jacob Gómez por la misma obra, y la mejor coreografía ha sido para Maria Rovira por 'Réquiem'.

El Premi Butaca al mejor diseño de luces ha sido para Albert Faura por 'La tienda de los horrores', el de vestuario para Montse Amenós por 'La Rambla de les floristes' y el de mejor composición musical para Dani Espasa también por 'La Rambla de les floristes'.

El Butaca para el mejor texto ha sido para Guillem Clua por 'Justicia' y la Butaca Honorífica 'Anna Lizaran' ha recaído en la actriz Carme Fortuny.