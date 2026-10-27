La JEZ rechaza la denuncia de Junts a noticias sobre la red de depósitos pluviales de Barcelona

Interior del depósito pluvial de Joan Miró de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Barcelona ha rechazado el escrito que presentó Junts denunciando la publicación en distintos medios de comunicación información relativa a la red de depósitos pluviales de Barcelona y su actuación durante los episodios de lluvias torrenciales.

Según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press este martes, la JEZ no ha apreciado ningún indicio de infracción de la normativa electoral por parte del Ayuntamiento de Barcelona y afirma que no ha realizado "ninguna actuación activa institucional dirigida a promover o facilitar la publicación por los medios de comunicación".

El texto de Junts consideraba que las informaciones "resaltan favorablemente los resultados de las actuaciones municipales en materia de drenaje y prevención de inundaciones", por lo que presentaron la reclamación a la junta electoral.