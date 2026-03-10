Joan Garriga afirma que Vox "tiene ganas de que no haya Presupuestos" y que Illa convoque elecciones

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, durante una rueda de prensa - EUROPA PRESS
Publicado: martes, 10 marzo 2026 13:50
BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha reiterado el rechazo de su grupo al proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 y ha abogado por una convocatoria electoral: "Vox tiene ganas de que no haya Presupuestos y se convoquen elecciones".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Garriga ha defendido que la enmienda a la totalidad que su grupo ha presentado a las cuentas está "totalmente justificada", una enmienda que ha apuntado que es tanto a los Presupuestos como al Govern y a sus políticas.

"Estamos esperando, esperanzados, con muchas ganas, estamos preparados y nos encantaría devolver la confianza a los electores para tener una nueva oportunidad de revertir las políticas actuales", ha sostenido.

El Parlament debatirá y votará el próximo viernes día 20 el proyecto de Presupuestos de la Generalitat 2026 y también las enmiendas a la totalidad de las cuentas, presentadas, además de por Vox, por Junts, ERC, PP, CUP y AC.

GUERRA EN ORIENTE MEDIO

Preguntado por la posición de Vox respecto a la guerra en Oriente Medio y las consecuencias que tendrá, partiendo del aumento de los precios del petróleo, Garriga ha afirmado que "las políticas que están haciendo Sánchez e Illa no favorecen ni a los catalanes ni a los españoles".

"Me remito a lo que dicen nuestros portavoces nacional, porque yo, humilde portavoz regional, tampoco quiero hablar sobre la política exterior", ha concluido.

