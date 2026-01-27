Joan Garriga (Vox) asegura que las incidencias en Rodalies "están generando un absoluto caos"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha asegurado que las incidencias y cortes que se han producido en la red de Rodalies durante la última semana "están generando un absoluto caos".

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes desde la cámara catalana, en la que ha dicho que "el transporte público tanto en Catalunya como en toda España es un absoluto despropósito" y, según él, una muestra de ello es la incidencia de este lunes en el centro de control de Adif que provocó la suspensión temporal del servicio.

"Esto es tercermundista. Esto es lo peor. Una dimisión, no. Treinta dimisiones", y ha reprochado al conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que, según él, haya afirmado que va a haber un punto de inflexión.

Así, ha señalado las que son, a su parecer, las causas de la situación: "Despilfarrar y no gastar en lo necesario, lo que decían los ingenieros, que es el mantenimiento. Desde Vox no estamos dispuestos a normalizar que los catalanes tengan miedo cuando suban un tren y no sepan si coger ese tren".

PRESUPUESTOS

Sobre los Presupuestos para el año 2026 en Catalunya, ha asegurado que "la Generalitat es una institución fallida" porque desde 2023 no hay cuentas.

"Son unos auténticos irresponsables", ha dicho en referencia al Govern, ERC y Comuns, y les ha instado a convocar elecciones si no aprueban unas cuentas, textualmente.

REGULARIZACIÓN MIGRANTES

Preguntado por la regularización extraordinaria de migrantes que aprobará el Gobierno este martes tras un acuerdo entre PSOE y Podemos lo ha definido como "un mensaje totalmente devastador".

"Envía un mensaje al mundo de que entrar ilegalmente tiene premio, o sea, es el efecto llamada total, un auténtico desastre", ha insistido, y ha añadido que esto degrada los servicios públicos y agrava problemas como la vivienda o la sanidad, textualmente.