Joan Garriga (Vox) avisa de que van a "dar la batalla judicial" contra las Zonas de Bajas Emisiones

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha advertido este lunes de que su partido va a dar "la batalla judicial" contra aquellos ayuntamientos que implementen o amplíen Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

En declaraciones a los medios, ha anunciado que Vox lanzará una campaña informativa y una de recogida de firmas en municipios "afectados por la ZBE" y, además, dice, presentarán recursos contencioso administrativos contra estas medidas.

Ha criticado que es una medida "totalmente antisocial que perjudica a aquellas familias que, por ejemplo, quieren llevar a sus niños al colegio con su coche más antiguo o aquellos trabajadores que no se pueden cambiar la furgoneta".

También ha apuntado que son una muestra de la "voluntad recaudatoria" de los ayuntamientos que, en sus palabras, perjudica a los más humildes.

Ha apuntado que, para tener un aire más limpio, hay que hacerlo "de otras maneras, como se ha demostrado a través del transporte público" y no de maneras que supongan la limitación de la libertad de los ciudadanos, textualmente.