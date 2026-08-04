Joan Garriga (Vox) celebra que el CGE "desmonta" la limitación de compra especulativa de vivienda

Archivo - El diputado de Vox, Joan Garriga, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha celebrado que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) "desmonta" con su dictamen la proposición de ley de limitación de la compra especulativa de vivienda.

"El intervencionismo de la izquierda vuelve a chocar con la ley", ha afirmado en una publicación en 'X' este martes recogida por Europa Press, en la que asegura que la norma ataca la propiedad privada, la libertad de empresa y el derecho a la herencia.

Garriga ha sostenido que "la solución es construir más, eliminar trabas, impuestos cero a la vivienda habitual de los españoles y vivienda social con prioridad nacional".