Joan Garriga (Vox) tilda de "soberbia intolerable" la respuesta del Govern a la huelga docente

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una carpa del partido en el barrio de Gràcia de Barcelona - VOX

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha tildado de "soberbia intolerable" la respuesta del Govern ante la huelga docente al dar por acabada la negociación lo que, apunta, lleva a una situación de caos absoluto.

Así lo ha dicho este sábado durante su visita a una carpa informativa del partido en el barrio de Gràcia de Barcelona, donde ha dicho que la actitud del ejecutivo deja a familias y alumnos "completamente abandonados a su suerte", recoge la formación en un comunicado.

Así, Garriga ha afirmado que el modelo educativo está sufriendo por una gestión de los impuestos que considera ineficiente y ha pedido "más autoridad y más sueldos" para, defiende, dignificar la labor docente.

CRÍTICAS A COLLBONI

Por otra parte, se ha referido al gobierno municipal del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de quien ha dicho que "se ha quitado de nuevo la careta y ha demostrado que no es más que la continuación, el títere y el heredero del modelo de Ada Colau".

Ha señalado los problemas en la ciudad en materia de vivienda y ha reclamado que, para que baje el precio y los jóvenes puedan permanecer en sus barrios, "lo que hace falta es incentivar la oferta, no asfixiarla".

También se ha referido a la suspensión de licencias del consistorio para supermercados 24 horas, una medida que ve insuficiente: "Solo es poner un parche temporal para que el problema no estalle antes de tiempo, es una patada hacia adelante que no soluciona nada", ha asegurado, y ha dicho que la solución pasa por revocar las licencias que ya existen.