Joan Garriga (Vox) ve la amnistía a la malversación como "privilegio de políticos para políticos"

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado este martes que la amnistía del Tribunal Constitucional (TC) al delito de malversación de los líderes del 'procés' es "un privilegio de políticos para políticos".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Garriga ha tildado de "falta de respeto para los autónomos que pagan la cuota" que los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no hayan sido juzgados.

CATALUNYA, "ESENCIAL PARA EL TRIUNFO" DE VOX

Por otra parte, en referencia a la elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el portavoz de Vox ha afirmado que Catalunya "va a ser esencial para el triunfo electoral de Vox".

"Pretendieron arrinconarnos, pero no lo han conseguido. Y, como digo, no vamos a ver si pasamos de 2 a 4 o a 6, sino a los 48. Vamos a por todos", ha dicho respecto al número de escaños de Catalunya en el Congreso.

Asimismo, ha pedido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "siga los pasos" de Pedro Sánchez y convoque elecciones anticipadas también en Catalunya.

REGLAMENTO DEL PARLAMENT

El portavoz de Vox también se ha referido a la reforma del Reglamento del Parlament que está en proceso y la ha tildado de "falta de respeto a la libertad de expresión, a la inviolabilidad parlamentaria" y al derecho de los diputados a representar a sus votantes.

"Es una censura que no sé cómo no les da vergüenza", ha dicho Garriga, que ha sido sancionado por vulnerar el código de conducta de los diputados recientemente por llamar asesino al expresidente de la Generalitat Lluís Companys.