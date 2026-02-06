Joan Gaspart sobre los presuntos pagos a Negreira: "El Barça jamás ha cometido una ilegalidad"

El exvicepresidente del FC Barcelona (1978-2000) y expresidente del club blaugrana (2000-2003), Joan Gaspart, ante la Ciutat de la Justicia de Barcelona este viernes, 6 de febrero de 2026- EUROPA PRESS

Niega que conociese a Negreira o a su hijo y asegura que no vio los informes arbitrales

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del FC Barcelona (1978-2000) y expresidente del club blaugrana (2000-2003), Joan Gaspart, ha negado pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira a cambio de favores de los colegiados: "El Barça jamás ha cometido una ilegalidad".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras comparecer en calidad de testigo este viernes en la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, que investiga si los pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira y a su hijo, Javier Enríquez, --más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018-- se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir favores arbitrales.

Los pagos a Negreira comenzaron bajo el mandato de Joan Gaspart en 2001 --este viernes ha dicho que no lo conocía ni a él ni a su hijo y que no estaba al corriente de todos los contratos del Barça--, y se mantuvieron durante las presidencias de Joan Laporta (el primer mandato), Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, hasta que cesaron en mayo de 2018.

Gaspart ha reiterado que es "mentira" que el club pagase para conseguir favores arbitrales y ha dicho que pone la mano en el fuego por Laporta, Bartomeu, Rosell --los dos últimos imputados-- y por todos los ejecutivos del Barça, textualmente.

Ha señalado que si hubiese sucedido él no hubiese abandonado la presidencia del club después de que 100.000 pañuelos le pidieran en el Camp Nou que se marchase: "Si yo sé que se puede ganar el partido comprando al árbitro, pues hay que ser muy burro" para irse.

"NO LO HUBIESE CONSENTIDO"

Sobre el motivo por el que se contrató a Negreira durante su mandato, ha defendido que "el Barça, el Madrid, todos los equipos de España, todos los equipos de Europa, tienen ojeadores, intermediarios, personas que hacen informes, esto es normal, ha sido siempre igual" y que incluso hay equipos que han tenido de delegados del club a exárbitros internacionales.

Gaspart ha negado que conociese a Negreira o a su hijo, ha dicho que el Barça hacía 1.000 pagos al mes, en sus palabras textuales, que no eran de su incumbencia como presidente, pues se dedicaba a la parte deportiva de los fichajes y de los traspasos, y que no vio los informes del exvicepresidente del CTA: "Si cualquier presidente, cualquiera, incluido yo, supiese que se hace alguna ilegalidad no lo hubiese consentido".

Sobre las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el 'caso Negreira' ha dicho que están haciendo "mucho daño al fútbol, ya no al Barça", que quien señala al FC Barcelona lo hace para distraer, por populismo y porque se piensan que ganan algo, pero lo único que hacen es perjudicarse a sí mismos y al fútbol.

PRÓXIMAS DECLARACIONES

Este viernes también ha declarado como testigo el actual asesor arbitral del FC Barcelona, Ricardo Segura, que ha explicado que está en plantilla y que elabora 60 informes anuales del primer equipo por los que recibe un salario de 49.000 euros brutos, han explicado fuentes judiciales, que han precisado que el hijo de Negreira hacía unos 200 porque también analizaba las filiales, por lo que el montante recibido sería equiparable.

El actual asesor arbitral ha expresado que se trata de un servicio que contrata el FC Barcelona y que lo tienen todos los clubes, y que los entrenadores que quieren pueden hacer uso de los informes o no; en el caso concreto del Barça sabe que Hansi Flick los utiliza porque si no le llegan los reclama.

El próximo 10 de abril está previsto que declaren la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, como representante del club, que está imputado como persona jurídica, y el delegado del primer equipo, Carlos Naval, en calidad de testigo; también están investigados en esta causa Negreira y su hijo, los expresidentes Rosell y Bartomeu, y los exdirectivos Oscar Grau y Albert Soler por presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental.