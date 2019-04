Joan López Alegre (PP) presenta su libro 'La mayoría silenciosa' con Montserrat y Santamaría

Publicado 18/04/2019 21:39:00 CET

El número 2 del PP al Congreso por Barcelona, Joan López Alegre, ha presentado este jueves su libro 'La mayoría silenciosa. Cómo los catalanes no independentistas tomaron las calles y derrotaron el golpe' (Deusto) junto a la candidata popular a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, y el candidato al Congreso por Girona, Sergio Santamaría.

"Es falso que estemos ante un problema generado por la sentencia del Estatut", ha dicho López para condensar la tesis del libro, en que también destaca que haya catalanes que acabaron manifestándose en Catalunya en contra del proceso soberanista, sobre todo en la movilización del 8 de octubre de 2017.

Al presentar el ensayo, Santamaría ha destacado esa manifestación, y además ha defendido poner de manifiesto en Europa que el independentismo "debe ser eliminado democráticamente de la sociedad española".

López Alegre defiende que los catalanes no independentistas han de ser reconocidos por los independentistas como la otra parte de Catalunya, y considera que "el diálogo no ha de ser 'con España' sino entre catalanes, pero el problema es que los independentistas no reconocen la pluralidad" social.

El libro --que está dedicado a los manifestantes del 8 de octubre-- empieza analizando la influencia de la política catalana en la gobernabilidad española desde años antes de surgir el proceso soberanista, como hechos que rodearon los Juegos Olímpicos y el 'Pacto del Majestic', hasta llegar a "la mentira del Estatut".

Después dedica el grueso del ensayo a analizar los hechos desde el principio del proceso soberanistas: tanto los hechos más importantes como algunos que considera anecdóticos pero significativos de la evolución del proceso.

Entre las conclusiones, López Alegre defiende que los no independentistas hagan frente al proceso y advierte de que ningún territorio puede sobrevivir a una "campaña de autodestrucción igual a la que se está sometiendo Catalunya".

ACTO EN GIRONA

Al presentarse el libro en Girona, López Alegre ha afirmado que "en Girona, JxCat es el GIL de Puigdemont, con Matamala y Cuevillas, en plan Julián Muñoz".

Y Santamaría --candidato por esta circunscripción-- se ha mostrado muy optimista con la campaña que el partido está haciendo en Girona, y ha pronosticado un buen resultado.