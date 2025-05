Joan Manuel Serrat piensa "seguir haciendo cosas" y descarta unas memorias

Comparte con Rosa Maria Calaf un diálogo en el salón FiraGran

El cantautor Joan Manuel Serrat y la periodista Rosa Maria Calaf han compartido este jueves un diálogo sobre la vejez en que el cantante ha asegurado: "Tengo 81 años y pienso seguir haciendo cosas en defensa de mi familia, mi pueblo, y, sobre todo, en defensa propia", aunque ha descartado unas memorias.

Lo ha dicho en un diálogo junto a la periodista Rosa Maria Calaf al que han asistido unas 400 personas en el salón FiraGran 2025, en La Farga de L'Hospitalet (Barcelona), informa en un comunicado el salón dedicado a la gente mayor.

Serrat ha asegurado que la vida ha sido generosa con él: "He hecho cosas en las que he creído, cosas que sentía, he tenido dudas, pero mejor tener dudas que certezas absolutas, y he tenido miedos".

Ha bromeado recordando que hacerse mayor es inevitable, por lo que se debe hacer con sentido común, y ha añadido que él no se ha dado cuenta por si mismo, sino cuando todo el mundo le pide que escriba sus memorias.

"Aquí hago público que no: no escribiré nunca mis memorias, porque muchas de las cosas divertidas de mi vida no se pueden explicar", ha dicho.

El salón FiraGran también ha acogido este jueves el encuentro de los responsables de personas mayores de los consejos comarcales, para generar un espacio de diálogo abierto e intercambio de experiencias.