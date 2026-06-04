Joan Pera protagoniza la obra 'L'auca del senyor Pera' sobre su vida, recorrido teatral y emocional

El actor Joan Pera en al Teatre Condal a partir del 4 de junio con la obra 'L'auca del senyor Pera' - TEATRE CONDAL

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor Joan Pera vuelve al Teatre Condal a partir del 4 de junio con la obra 'L'auca del senyor Pera', un espectáculo escrito y protagonizado por él mismo y que aborda su recorrido vital, teatral y emocional.

En un comunicado este jueves, el teatro ha explicado que la obra está dirigida por Daniel Anglès y Jaume Viñas, e invita al público a viajar por los recuerdos, vivencias y experiencias teatrales de Joan Pera.

El actor ha asegurado que le faltaba saber después de tantos años en los escenarios "qué quedaba en el fondo del fondo de tantas comedias, emociones, versos, sentimientos y recuerdos", y ha destacado que el espectáculo tiene un formato entrañable, lleno de amor y también de humor.

'L'auca del senyor Pera' busca ser un homenaje al teatro y al público que le han acompañado en su trayectoria en los escenarios, y una reivindicación de la manera de entender el oficio de actor "basada en la generosidad, la proximidad y el amor profundo por la escena".

Durante el espectáculo, Joan Pera canta, recita, explica, recuerda y juega con sus propias vivencias, y que su director define como el espectáculo más personal del actor: "Es un traje hecho a medida para que nos hable de su vida, de su pasión y de su amor por el teatro".