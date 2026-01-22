Joan Pere Jiménez, nuevo director general de Eurofragance

El director general de Eurofragance, Joan Pere Jiménez. - EUROFRAGANCE

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eurofragance ha nombrado a Joan Pere Jiménez como nuevo director general de la empresa para liderar el plan estratégico articulado alrededor de los pilares de Innovación, Personas y Clientes, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha explicado que la sucesión se han "planificado con cuidado" desde 2023 y se ha desarrollado durante 2025 para, textualmente, garantizar una transición fluida y la continuidad de la visión estratégica de la empresa.

Así, el hasta ahora director general, Laurent Mercier, continuará vinculado a la empresa como miembro del Consejo de Administración.

Jiménez cuenta con más de diez años de experiencia en la empresa, donde ha ejercido varios cargos de liderazgo dentro del Comité Ejecutivo.

El directivo ha señalado que la prioridad será reforzar la "posición como líder global", así como fortalecer las regiones en las que la empresa está presente y hacer crecer los mercados que son más estratégicos.