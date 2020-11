Joaquim Forn pide relevos en el independentismo: "Algunas personas se deben apartar"

Forn cree que "algunas personas se deben apartar" para ayudar a la unidad del independentismo

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn ha asegurado que "algunas personas se deben apartar" del proyecto independentista de Catalunya y que todos se deben preguntar si ayudan o no a la unidad del independentismo y responderse honestamente.

"Es una opinión muy personal, yo creo que algunas personas también se deben apartar, deben dejar que otras personas tomen el relevo", ha afirmado Forn en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

También ha afirmado que hace unos meses tenía claro que el independentismo volvería a ganar en las urnas y obtendría un mejor resultado que en las últimas elecciones, pero ha lamentado: "Ahora, la verdad, tengo dudas".

"Estoy en la prisión y también quiero darle un sentido a mi prisión. Perder esta mayoría absoluta en el Parlament me decepcionaría mucho", ha destacado el exconseller, que ha añadido que tiene la sensación de que todo el mundo va a lo suyo, en sus palabras.

Además, Forn no ha dicho que no tienen ninguna expectativa de que esta semana el Tribunal Supremo no les revoque el tercer grado a él y al resto de políticos independentistas presos, así como a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa.